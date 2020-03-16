В Киеве закрывают все заведения, в частности ТРЦ, ночные клубы и салоны красоты. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Карантин в столице продлится до 3 апреля.

— Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса Covid-19 на территории столицы, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.



С 17 марта в Киеве ограничивается:

передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий;

работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

не будут работать ТРЦ. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

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Работать также будут АЗС, банки и банкоматы.

Останавливается работа:

спортивных комплексов и залов;

заведений бытового обслуживания населения — спа-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов;

ночных клубов.

Напомним, 16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.