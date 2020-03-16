В Україні обмежать роботу відділення ДРАЦС.

– З метою недопущення поширення коронавірусу та на виконання вимог постанови Кабінету міністрів, якою з 12.03.2020 до 03.04.2020 встановлено карантин, приймання громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану обмежено на зазначений період, – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Так, прийматимуть лише тих громадян, яким необхідно отримати свідоцтво про народження або смерть та архівні документи про реєстрацію шлюбу, необхідні для підтвердження під час підзахоронення.

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Державну реєстрації шлюбу можуть провести лише за умови, якщо заяву подали до 13 березня.

Розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей, призначена на вказаний період, проводитиметься на загальних підставах.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про закриття усіх закладів столиці, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.