С 17 марта школьники, которые из-за карантина находятся дома, смогут учиться по видеоурокам на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства здравоохранения.

Дистанционное обучение будет бесплатным.

Начиная с завтра, ТРК Рада и Youtube-канал Министерства здравоохранения запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников во время карантина, — заявил во время заседания Согласительного совета председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Главное внимание будет уделяться таким предметам, как украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология, что позволит школьникам готовиться к ВНО.

В выходные количество уроков будет существенно увеличено. Сейчас мы как раз с ТРК Рада прорабатываем сетку трансляций, — добавил Бабак.

Напомним, с 12 марта киевские школы закрыты на карантин из-за распространения коронавируса в мире.