PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Дистанционное обучение для школьников: где смотреть видеоуроки

С 17 марта школьники, которые из-за карантина находятся дома, смогут учиться по видеоурокам на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства здравоохранения.

Дистанционное обучение будет бесплатным.

Начиная с завтра, ТРК Рада и Youtube-канал Министерства здравоохранения запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников во время карантина, — заявил во время заседания Согласительного совета председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Читайте: Карантин в школах — чем занять ребенка

Главное внимание будет уделяться таким предметам, как украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология, что позволит школьникам готовиться к ВНО.

В выходные количество уроков будет существенно увеличено. Сейчас мы как раз с ТРК Рада прорабатываем сетку трансляций, — добавил Бабак.

Напомним, с 12 марта киевские школы закрыты на карантин из-за распространения коронавируса в мире.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка