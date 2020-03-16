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Факти / Україна / Суспільство

Дистанційне навчання для школярів: де дивитися відеоуроки

З 17 березня школярі, які через карантин перебувають вдома, зможуть навчатися за відеоуроками на телеканалі Рада та Youtube-каналі Міністерства охорони здоров’я.

Дистанційне навчання буде безкоштовним.

Починаючи відзавтра, ТРК Рада і Youtube-канал МОЗ запускають щоденні трансляції відеоуроків та онлайн-курсів для школярів під час карантину, – заявив під час засідання Погоджувальної ради голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Читайте: Карантин у школах – чим зайняти дитину

Головна увага буде приділятися таким предметам, як українська мова та література, англійська мова, історія, математика і біологія, що дозволить школярам готуватися до ЗНО.

У вихідні кількість уроків буде суттєво збільшена. Зараз ми якраз з ТРК Рада опрацьовуємо сітку трансляцій, – додав Бабак.

Нагадаємо, з 12 березня київські школи закриті на карантин через поширення коронавірусу у світі.

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