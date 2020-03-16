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Факты / Украина / Общество

Карантин в Киеве с 17 марта: список ограничений и куда звонить в случае болезни

16 марта КГГА провела пресс-брифинг по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что ограничения передвижения между Киевом и городами носит исключительно рекомендательный характер, поэтому город закрывать не будут.

В Киеве рекомендуют носить маски в общественном транспорте и передвигаться только в случае необходимости: работа, аптека, магазин, больница.

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Продуктовые ярмарки прекратят свою работу.

— В случае обнаружения симптомов не идите к врачу, а звоните ему. У врача есть все протоколы, как действовать в такой ситуации, — отметил Поворозник.

Если чувствуете себя плохо, обращайтесь к семейному врачу или на горячую линию 15-83 со стационарного, (044) 235 -01-01 с мобильного.

Поворозник призвал максимально ограничить контакт с социумом, даже с родственниками.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

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