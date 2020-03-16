Карантин у Києві з 17 березня: список обмежень і куди телефонувати у разі хвороби

16 березня КМДА провела прес-брифінг щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що обмеження пересування між Києвом і містами носить виключно рекомендаційний характер, тому місто не закриватимуть.

У Києві рекомендують носити маски у громадському транспорті і пересуватису тільки у разі необхідності: робота, аптека, магазин, лікарня.

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Продуктові ярмарки припинять свою роботу.

– У випадку виявлення симптомів не йдіть до лікаря, а телефонуйте йому. У лікаря є всі протоколи, як діяти у такій ситуації, – зазначив Поворозник.

Якщо почуваєтеся зле, звертайтеся до сімейного лікаря або на гарячу лінію 15-83 зі стаціонарного, (044) 235 -01-01 з мобільного.

Поворозник закликав максимально обмежити контакт із соціумом, навіть із родичами.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.