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Факты / Украина / Общество

Карантин в Украине: местным властям разрешат ограничить работу общественного транспорта

В законопроекте по коронавирусу предусмотрели возможность местных властей ограничить работу общественного транспорта.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Я за то, чтобы вообще был запрещен в местах, где будет объявлено чрезвычайное положение, общественный транспорт. Продуктовые магазины и аптеки есть в местах проживания — транспорт тут не нужен, — сказал Радуцкий.

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Также он отметил, что все же есть предприятия по производству товаров первой необходимости, на которые людей нужно отвозить на работу, и этим вопросом должны заниматься местные власти.

К слову, в Украине зафиксировали пять случаев коронавируса, из них один — летальный.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ивано-Франковске из-за коронавируса объявили карантин.

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