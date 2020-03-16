Карантин в Україні: місцевій владі дозволять обмежити роботу громадського транспорту

У законопроекті про коронавірус передбачили можливість місцевої влади обмежити роботу громадського транспорту.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

– Я за те, щоб взагалі був заборонений в місцях, де буде оголошено надзвичайний стан, громадський транспорт. Продуктові магазини і аптеки є в місцях проживання – транспорт тут не потрібен, – сказав Радуцький.

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Також він зазначив, що все ж є підприємства з виробництва товарів першої необхідності, на які людей потрібно відвозити на роботу і цим питанням повинна займатися місцева влада.

До речі, в Україні зафіксували п’ять випадків коронавірусу, з них один – летальний.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську через коронавірус оголосили карантин.