КГГА решила не закрывать столицу на въезд и выезд.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

— Комиссия не принимала и пока не собирается принимать такое решение, — сказал он.

По его словам, со вторника в Киеве максимально ограничат передвижение на общественном транспорте, проведение массовых мероприятий, работу религиозных учреждений, заведений массового питания, отелей, хостелов и ТРЦ.

Читайте: Карантин в Киеве с 17 марта: список ограничений и куда звонить в случае болезни

— Каждые три часа будут дезинфицировать общественный городской транспорт и транспорт междугороднего сообщения. Ограничение передвижения имеет рекомендационный характер, — добавил он.

Кроме того, КГГА рекомендует обеспечить температурный скрининг сотрудников, а также отменить прием граждан.

Напомним, в Киеве закрывают все заведения, в частности ТРЦ, ночные клубы и салоны красоты. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Карантин в столице продлится до 3 апреля.