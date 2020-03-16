КМДА вирішила не закривати столицю на в’їзд і виїзд.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Комісія не ухвалювала і поки що не збирається ухвалювати таке рішення, – сказав він.

За його словами, з вівторка у Києві максимально обмежать пересування на громадському транспорті, проведення масових заходів, роботу релігійних установ, закладів масового харчування, готелів, хостелів та ТРЦ.

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– Кожні три години ми будемо дезінфікувати громадський міський транспорт і транспорт міжміського сполучення. Обмеження пересування має рекомендаційний характер, – додав він.

Зокрема, КМДА рекомендує забезпечити температурний скринінг співробітників, а також скасувати прийом громадян.

Нагадаємо, у Києві закривають всі заклади, зокрема ТРЦ, нічні клуби та салони краси. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС. Карантин у столиці триватиме до 3 квітня.