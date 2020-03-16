В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя

Налоговая милиция в Кривом Роге установила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкоголя. В рамках операции Акциз-2020 сотрудники областного управления ГФС ищут места незаконного производства алкоголя и его реализации через интернет.

— Есть ресурс, интернет, мы через него вышли, где-то месяца, наверное, три-четыре занимались этой сеткой. Вышли в Кривом Роге на частное домостроение, в котором осуществлялось изготовление, – рассказал и. о. начальника ГФС Днепропетровской области, полковник налоговой полиции Сергей Пеньков.

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Участники преступной группировки изготавливали и фасовали поддельную продукцию в полиэтиленовые бутылки и использовали картонные упаковки с реквизитами марок известных алкогольных брендов мира.

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— Изъято 1,200 т основы для производства спиртных напитков, 270 упаковок готовой продукции в объеме 2,3 л, помимо этого изъято 300 л бренди, 100 л виски и 100 л рома, – уточнил старший уполномоченный ОВД ОУ ГУ ГФС в Днепропетровской области Василенко.

Изготовление продукции происходило в гараже организатора преступной группировки Дениса Котяша. Следствие установило еще четырех участников группировки.

— Все люди, организаторы этой группировки вернее, уже были судимы за незаконное изготовление алкогольных напитков в 2016 году, но отделались штрафом и заново осуществляли эту деятельность, – добавил Пеньков.

Общая стоимость изъятой подакцизной продукции и наличности составляет 973 тыс. грн. Образцы изъятых алкогольных напитков и спирта отправлены на экспертизу, следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине на акцизные марки начнут наносить штрих-код, который будет считывать информацию о достоверности товара стандартными для магазинов устройствами.