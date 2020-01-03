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Война с нелегальными АЗС: налоговая закрыла 264 заправки

Государственная фискальная служба закрыла уже 264 нелегальные автозаправочные станции в рамках борьбы с теневым оборотом топлива.

Война с нелегальными АЗС: налоговая закрыла 264 заправки

Налоговая милиция ГФС проводит мероприятия по отработке мест незаконной торговли топливом.

По их результатам, с 13 декабря по 3 января прекращена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС.

При этом из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудования – на 57 млн ​​грн.

Читайте: АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

Сейчас на этих незаконных АЗС демонтируют оборудование.

Напомним, правительство поручило ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года закрыть все нелегальные автозаправочные станции.

Источник: ГФС

Фото: Pixabay

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