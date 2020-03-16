У Кривому Розі податкова міліція закрила підпільний цех із виробництва алкоголю

Податкова міліція в Кривому Розі встановила та припинила діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва алкоголю. В межах операції Акциз-2020 співробітники обласного управління ДФС шукають місця незаконного виробництва алкоголю і його реалізації через інтернет.

– Є ресурс, інтернет, ми через нього вийшли, десь місяці, напевно, три-чотири займалися цією сіткою. Вийшли в Кривому Розі на приватне житлове будівництво, в якому здійснювалося виготовлення, – розповів в. о. начальника ДФС Дніпропетровської області, полковник податкової поліції Сергій Пеньков.

Учасники злочинного угруповання виготовляли та фасували підроблену продукцію в поліетиленові пляшки і використовували картонні упаковки з реквізитами марок відомих алкогольних брендів світу.

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– Вилучено 1,200 т основи для виробництва спиртних напоїв, 270 упаковок готової продукції в обсязі 2,3 л, окрім цього вилучено 300 л бренді, 100 л віскі і 100 л рому, – уточнив старший уповноважений ОВД ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області Василенко.

Виготовлення продукції відбувалося в гаражі організатора злочинного угруповання Дениса Котяша. Слідство встановило ще чотирьох учасників угруповання.

– Всі люди, організатори цього угруповання точніше, вже були засуджені за незаконне виготовлення алкогольних напоїв у 2016 році, але відбулися штрафом і заново здійснювали цю діяльність, – додав Пеньків.

Загальна вартість вилученої підакцизної продукції та готівки становить 973 тис. грн. Зразки вилучених алкогольних напоїв та спирту відправлені на експертизу, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні на акцизні марки почнуть наносити штрих-код, який зчитуватиме інформацію про достовірність товару стандартними для магазинів пристроями.