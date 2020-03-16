С 17 марта в Кривом Роге усилят карантинные меры, чтобы избежать распространения коронавируса в стране.

Такое решение приняли на экстренном заседании в мэрии.

Все заведения общественного питания, торговые центры, развлекательные заведения, продуктовые рынки должны будут закрыться. Также остановят работу религиозных объектов.

Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и заправки.

По информации главы горздрава Константина Мурашко, сейчас 25 человек в городе находится на самоизоляции.

Такие же меры по состоянию на 16 марта ввели в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Тернополе, Запорожье, Ивано-Франковске, Сумах, Ровно, Полтаве и Ужгороде.

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В Черновицкой области, где сейчас находится очаг коронавируса в Украине, еще с прошлой недели ввели чрезвычайное положение.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.