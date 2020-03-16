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Факти / Україна / Суспільство

У Кривому Розі працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і заправки

Із 17 березня в Кривому Розі посилять карантинні заходи, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Таке рішення ухвалили на екстреному засіданні в мерії.

Усі заклади громадського харчування, торгівельні центри, розважальні заклади, продуктові ринки повинні  закритися. Також зупинять роботу релігійні об’єкти.

Працюватимуть тільки аптеки, продуктові магазини і заправки.

За інформацією глави міського відділу охорони здоров’я Костянтина Мурашка, зараз 25 осіб в місті перебувають на самоізоляції.

Такі ж заходи безпеки станом на 16 березня ввели у Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Тернополі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Сумах, Рівному, Полтаві та Ужгороді.

Читайте: У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів і АЗС

У Чернівецькій області, звідки зараз поширюється коронавірус, ще з минулого тижня запровадили надзвичайний стан.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.

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