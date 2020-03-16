С 16 марта срок доставки посылок Укрпочтой может увеличиться

С 16 марта из-за использования альтернативных способов доставки международных отправлений из Украины Укрпочтой срок доставки может увеличиться.

Для экспорта почтовых отправлений будут использоваться альтернативные пути доставки комбинированного способа: грузовые самолеты и автомобили.

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В пресс-службе сообщают, что было задействовано максимальное количество пассажирских рейсов, чтобы за 14-15 марта, пока было разрешено пассажирское авиасообщение, доставить отправление в Европу и мир.

Ранее Факты ICTV писали, что украинцам которые возвращаются из некоторых регионов Австрии, рекомендуют сделать тест на коронавирус.