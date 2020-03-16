З 16 березня термін доставки посилок Укрпоштою може збільшитися

З 16 березня через використання альтернативних способів доставки міжнародних відправлень з України Укрпоштою термін доставки може збільшитися.

Для експорту поштових відправлень використовуватимуться альтернативні шляхи доставки комбінованого способу: вантажні літаки та автомобілі.

Читайте: У США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу

У прес-службі повідомляють, що була задіяна максимальна кількість пасажирських рейсів, щоб за 14-15 березня, поки було дозволене пасажирське авіасполучення, доставити відправлення в Європу та світ.

Раніше Факти ICTV писали, що українцям, які повертаються з деяких регіонів Австрії, рекомендують зробити тест на коронавірус.