До 3 апреля ограничивается въезд и выезд из АР Крым и Севастополя

Для предотвращения распространения коронавируса пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополь и выезд из нее ограничивается до 3 апреля для некоторых категорий граждан.

Ограничения не касаются граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

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По согласованию с министерством вместе с Администрацией Государственной пограничной службы возможен въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства.

ТИМЧАСОВЕ ЗАКРИТТЯ КПВВ В АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ ❗️До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних… Опубликовано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Понедельник, 16 марта 2020 г.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве подтвердили два случая коронавируса.