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Факты / Украина

Внеочередное заседание Верховной Рады 17 марта (ОНЛАЙН)

17 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, в частности о коронавирусе.

Ранее на сайте парламента опубликовали текст законопроекта №3219 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19).

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Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц — в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что из-за эпидемии коронавируса в парламенте состоится несколько внеочередных заседаний.

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