17 березня Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Депутати планують розглянути декілька законопроектів, зокрема про коронавірус.

Раніше на сайті парламенту опублікували текст законопроекту №3219 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

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Зокрема, законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що через епідемію коронавірусу у парламенті відбудеться кілька позачергових засідань.