PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Позачергове засідання Верховної Ради 17 березня (ОНЛАЙН)

17 березня Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Депутати планують розглянути декілька законопроектів, зокрема про коронавірус.

Раніше на сайті парламенту опублікували текст законопроекту №3219 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

Зокрема, законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що через епідемію коронавірусу у парламенті відбудеться кілька позачергових засідань.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка