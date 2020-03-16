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Факты / Украина / Политика

Календарь работы Верховной Рады

В связи с введением карантина в Украине, который продлится до 3 апреля, Верховная Рада планирует внести изменения в календарный план работы.

В частности, это касается очередности проведения пленарных и комитетских недель.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, до окончания карантина депутаты перейдут в режим работы в комитетах.

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Согласно календарному плану работы на апрель, Верховная Рада проведет только один согласительный совет. Зато работе в комиссиях, фракциях и группах будет посвящено 11 дней.

Третья сессия Верховной Рады IX созыва началась 4 февраля и продлится до 17 июля 2020 года.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Что он предусматривает — можно прочитать в нашем материале.

Фото: УНИАН

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