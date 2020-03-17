Рада приняла налоговые изменения во время карантина — кого коснутся нововведения

Верховная Рада приняла временные налоговые изменения в рамках ограничений по борьбе с коронавирусом. В частности, это отмена единого социального взноса для ФЛП и налога на коммерческую недвижимость.

За соответствующее решение проголосовали 359 депутатов.

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Закон предусматривает:

временную отмену штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отмену налога на коммерческую недвижимость и землю;

освобождение от единого социального взноса всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;

освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

на 3 месяца отложили обязательное введение РРО;

введение временного моратория на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Ранее депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.