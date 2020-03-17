Рада ухвалила податкові зміни під час карантину – кого торкнуться нововведення

Верховна рада ухвалила тимчасові податкові зміни в рамках обмеженнь пов’язаних з боротьбою з коронавірусом. Зокрема, це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість.

За відповідне рішення проголосували 359 депутатів.

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Закон передбачає:

тимчасове скасування штрафів та пені за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності з ЄСВ;

скасування податку на комерційну нерухомість та землю;

звільнення від єдиного соціального внеску усіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;

звільнення бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня до 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти;

на 3 місяці відтермінували обов’язкове введення РРО;

запровадження тимчасового мораторію на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих із 18 березня до 31 травня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.