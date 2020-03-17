Верховна Рада ухвалила закон №2538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

За рішення проголосували 290 нардепів.

Загалом закон спрямований на забезпечення можливості робити закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням Закупівельної організації і застосування прозорих закупівельних процедур та економії бюджетних коштів.

Це дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними, якісними лікарськими засобами та іншими медичними товарами, а також сприятиме виконанню взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань.

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Закон про доступність закупівель лікарських засобів і медичних виробів by Віта Гірко on Scribd

Крім того, закон передбачає, що Міністерство охорони здоров’я України залишатиметься головним розпорядником бюджетних коштів.

Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в рамках програм, які буде визначено як стратегічні.

Перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за кошти державного бюджету, передбачається затвердити постановою Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.