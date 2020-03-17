Річки та озера міліють: чи загрожує Україні дефіцит води

Озеро Світязь на Волині – колись одна з туристичних принад країни – тепер, немов Аральське море. Водойма міліє прямо на очах. Подекуди вже перетворюється на брудну калюжу. Місцеві кажуть: висихання відбувається дуже швидко. Картинка змінилася за кілька років. Навіть діти пам’ятають, як ще недавно там купалися.

Та Світязь – не єдине місце, де зневоднення відбувається шаленими темпами. В інших регіонах, які раніше вважалися водоносними запасами держави – теж сухо. Наприклад, колись заплавні луки Чернігівщини місцеві тепер називають пусткою. Від колишніх річок лишилися жалюгідні калюжі, де рибалки намагаються виловити останніх карасів.

У Великій Вісі під Черніговом з колодязів майже зникла вода. Місцеві вже звикли, що її немає влітку, але раніше вона хоча б тішила людей навесні, під час паводку. Рівень води впав скрізь, зокрема і у великих річках. Хоча навесні вони навпаки мали б розлитися. Екологи кажуть, що винна тепла безсніжна зима. І далі буде тільки гірше.

Читайте: Вода в Крим: чи можливо відновити постачання та не втратити національні інтереси

Та висихання річок – це не лише екологічна проблема. Як це не дивно звучить, проблема може невдовзі зачепити кожного.

Десна – один з найбільших українських водопостачальників. Її рівень на півтора метра нижчий, як в посушливе літо. Це означає, що лише з неї водосховища недоотримають кілька мільйонів кубометрів води. Через Дніпро щороку проходить 50 кубічних кілометрів води. Але 2020-го буде майже вдвічі менше. У водосховищах, які наповнюються з Дніпра, нині лише 80% потрібних запасів.

У Державному водному агентстві вже б’ють на сполох: Україна може відчути нестачу питної води. Але заспокоюють: споживачі відчують це в останню чергу. Погода, звичайно, зіграла злу роль цього року. Але, кажуть експерти, частково провина лежить і на самих українцях. Ми – серед лідерів споживання води у світі. Кожен в середньому витрачає 200 літрів на добу. Британець же – 140. Німець – 130 літрів. Більше води, ніж у нас, споживають тільки в США та в Росії. І це при тому, що запаси води у європейських країнах більші, ніж у нас.

Нині добові витрати українця виглядають так:

для пиття та приготування їжі потрібно до 6 літрів;

30 – для душу;

для каналізації піде майже 40 літрів;

стільки ж – для миття посуду;

якщо ж хочете попрати, витратите майже 100 літрів;

і стільки ж, якщо вирішите прийняти ванну.

Та найбільша проблема – багато втрачається води ще до того, як вона доходить до споживача. Наприклад, для того, щоб приготувати зранку чашку кави, треба витратити стільки ж, тобто чашку води. Причому абсолютно в нікуди.

Щоб вирішити проблему, потрібно або вкладати мільярди в нові комунікації, або підвищувати тарифи. Крім того, треба скорочувати витрати води в сільському господарстві та промисловості.

До слова, Факти ICTV розповідали про 7 фактів про головну річку України.