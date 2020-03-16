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Факты / Украина

В Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения.

— В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно — в Черновицкой и Житомирской областях — ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года, — сказал он.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Напомним, 16 марта тест подтвердил два первых случая заражения Covid-19 в Киеве. Всего в Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом — четыре в Черновицкой области и один в Житомирской.

 

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