В Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения.
— В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно — в Черновицкой и Житомирской областях — ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года, — сказал он.
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Напомним, 16 марта тест подтвердил два первых случая заражения Covid-19 в Киеве. Всего в Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом — четыре в Черновицкой области и один в Житомирской.
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