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Факти / Україна

У Чернівецькій та Житомирській областях запроваджується режим надзвичайної ситуації

У Чернівецькій та Житомирській областях з 17 березня вводиться режим надзвичайної ситуації через зафіксовані випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення.

– В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме – у Чернівецькій та Житомирській областях – запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року, – сказав він.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом – чотири в Чернівецькій області і один в Житомирській.

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