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Факты / Украина / Общество

Украина начала вывозить людей из Египта — МИД

17 марта в МИД Украины сообщили, что начали работу с авиакомпаниями и туроператорами для возвращения Украинской из Египта.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что благодаря компании SkyUp Airlines уже были осуществлены первые рейсы в Украину.

— Египет — SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность.

Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 — на Львов, — написал Кулеба в Facebook.

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Министр добавил, что ситуация в Шри-Ланке находится в процессе решения.

— Узнаем о наших соотечественников за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шаги, — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД отметил, что вместе с руководителями Львовской и Волынской ОГА были выделены дополнительные автобусы для пропускных пунктов на границах.

— Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины.

Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе.

Напомним, 16 марта в Госпогранслужбе попросили, чтоб украинские туристы самостоятельно планировали свое возвращение домой.

Фото: Dreamstime

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