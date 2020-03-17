Україна почала вивозити людей з Єгипту – МЗС

17 березня в МЗС України повідомили, що розпочали роботу з авіакомпаніями та туроператорами для повернення українців з Єгипту.

Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що завдяки компанії SkyUp Airlines вже були здійснені перші рейси до України.

– Єгипет – SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 – на Львів, – написав Кулеба у Facebook.

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Міністр додав, що ситуація в Шрі-Ланці знаходиться у процесі вирішення.

– Дізнаємося про наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки, – заявив Дмитро Кулеба.

Окремо глава МЗС зазначив, що разом із очільниками Львівської та Волинської ОДА були виділені додаткові автобуси для пропускних пунктів на кордонах.

– Завдяки домовленостям наших прикордонників з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні.

Нагадаємо, 16 березня у Держприкордонслужбі попросили, щоб українські туристи самостійно планували своє повернення додому.