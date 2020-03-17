Українцям не нараховуватимуть штрафи за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину

Верховна Рада ухвалила закон №3219 щодо боротьби з коронавірусом.

Серед іншого ним забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Крім того, забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

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Також на період встановлення карантину громадян не можуть примусово виселяти з житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Забороняється і примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Закон щодо боротьби з коронавірусом by Віта Гірко on Scribd

Нагадаємо, також закон щодо боротьби з коронавірусом передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей.