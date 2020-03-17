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Факты / Украина / Общество

Зеленский объяснил, как вернуться в Украину после закрытия границ

Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за границей, как они смогут вернуться домой.

Прежде всего президент призвал таких лиц регистрироваться в системе ДРУГ.

— Это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой, — отметил Зеленский.

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Те, кому не удастся зарегистрироваться необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания.

Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Контакты на сайте МИД.

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