Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі нині перебувають за кордоном, як вони зможуть повернутися додому.

Насамперед президент закликав таких осіб реєструватись у системі ДРУГ.

– Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому, – зазначив Зеленський.

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Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування.

Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії. Контакти на сайті МЗС.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.