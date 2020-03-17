PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський пояснив, як повернутися в Україну після закриття кордонів

Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі нині перебувають за кордоном, як вони зможуть повернутися додому.

Насамперед президент закликав таких осіб реєструватись у системі ДРУГ.

– Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому, – зазначив Зеленський.

Читайте: МАУ виконає 11 рейсів для евакуації українців (СПИСОК)

Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування.

Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії. Контакти на сайті МЗС.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка