Платформа BlaBlaCar останавливает все автобусные маршруты в Украине на время карантина, в том числе и сервис BusFor.
Компания заверила, что услуга поиска попутчиков останется доступной.
Отмена поездок BlaBlaCar связана с ограничительными мерами на время карантина в Украине.
— Бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей. Классические частные поездки BlaBlaCar в личных автомобилях запрещать мы не будем, — говорится в сообщении.
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В руководстве BlaBlaCar добавили, что во время путешествия на автомобиле человек автоматически избегает очередей за билетами и пребывания на людных вокзалах.
Также компания призвала своих клиентов действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава и соблюдать «социальное дистанцирование».
Напоминаем, в связи с ограничительными мерами в рамках карантина в Украине были приостановлены все железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные перевозки.
Источник: BlaBlaCar