PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

BlaBlaCar останавливает все автобусные маршруты в Украине

Платформа BlaBlaCar останавливает все автобусные маршруты в Украине на время карантина, в том числе и сервис BusFor.

Компания заверила, что услуга поиска попутчиков останется доступной.

Отмена поездок BlaBlaCar связана с ограничительными мерами на время карантина в Украине.

— Бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей. Классические частные поездки BlaBlaCar в личных автомобилях запрещать мы не будем, — говорится в сообщении.

Читайте: В АТБ рассказали, когда смягчат ограничения на продажу товаров

В руководстве BlaBlaCar добавили, что во время путешествия на автомобиле человек автоматически избегает очередей за билетами и пребывания на людных вокзалах.

Также компания призвала своих клиентов действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава и соблюдать «социальное дистанцирование».

Напоминаем, в связи с ограничительными мерами в рамках карантина в Украине были приостановлены все железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные перевозки.

Источник: BlaBlaCar

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка