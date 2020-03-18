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Факты / Украина / Общество

В АТБ рассказали, когда смягчат ограничения на продажу товаров

С 18 марта 2020 года торговая сеть АТБ будет продавать товары в одни руки в ограниченном количестве.

Такое решение приняли, чтобы покупатели смогли приобрести все необходимое.

С сегодня будут действовать следующие ограничения:

  • пиво, вода и напитки в количестве до 12 штук в одни руки;
  • все остальное товары в количестве до 5 штук или 5 кг в одни руки.

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Но с завтрашнего дня АТБ ослабит ограничения. Это касается товаров овощной группы. С 19 марта 2020 года покупатели магазинов АТБ могут покупать овощи и фрукты в неограниченном количестве

— Нашим клиентам необходимо получать достаточное количество витаминов в период карантина и распространения коронавируса. Поэтому мы приняли такое решение. А также это поддержка отечественного производителя, аграрного сектора, который продает свою продукцию в наших магазинах, — рассказал начальник управления по корпоративным коммуникациям компании АТБ Сергей Демченко.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Киеве закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Источник: АТБ

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