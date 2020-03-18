В Украине с 12.00 прекращаются ж/д, авиа- и пригородные автобусные перевозки

С полудня 18 марта в Украине из-за карантина останавливаются все пассажирские перевозки, в том числе и пригородные, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

– Некоторые пригородные поезда поедут сокращенными маршрутами, чтобы завершить их в полдень, – отметил чиновник.

Он обратился к тем, кто находится в дороге, с просьбой следить за объявлениями дикторов на вокзалах и читать объявления.

Напомним, сегодня в 12.00 в Украине в рамках карантинных мер по противодействию распространения коронавируса прекращаются все железнодорожные, авиационные, а также междугородние и межобластные автобусные перевозки.

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В Киеве с 23.00 17 марта не работает метро, только наземный транспорт. Это привело к давке и очередям на остановках утром 18 марта.

По состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились 14 человек, двое больных умерли.