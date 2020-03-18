Платформа BlaBlaCar зупиняє всі автобусні маршрути в Україні на час карантину, зокрема сервіс BusFor.

Компанія запевнила, що послуга пошуку попутників залишиться доступною.

Відміна поїздок BlaBlaCar пов’язана з обмежувальними заходами на час карантину в Україні.

– Бронювання автобусних поїздок на BlaBlaCar і Busfor буде тимчасово недоступним для користувачів. Класичні приватні поїздки BlaBlaCar на особистих автомобілях забороняти ми не будемо, – йдеться у повідомленні.

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У керівництві BlaBlaCar додали, що під час подорожі автомобілем людина автоматично уникає черг за квитками та перебування на людних вокзалах.

Також компанія закликала своїх клієнтів діяти відповідно до рекомендацій МОЗ та дотримуватися “соціального дистанціювання”.

Нагадуємо, у зв’язку з обмежувальними заходами в рамках карантину в Україні було припинено усі залізничні, авіа- та автобусні міжміські перевезення.

Джерело: BlaBlaCar