Министерство инфраструктуры расширило меры для возвращения сограждан в Украину.
Для возврата украинцев из Германии, Чехии и Польши запустят спецпоезда.
Кроме того, разработали специальную логистику для авиасообщения.
Если это авиарейсы и спецрейсы направлений Ближний Восток и Европа, то пассажиры смогут приобрести билеты по доступной стоимости и вылететь.
Логистика для более отдаленных регионов другая.
— Сначала надо добраться до хабов, крупных аэропортов, как Стамбул или Дубае. И уже оттуда спецрейсами мы будем возвращать граждан в Украину, — рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Также он добавил, что министерству удалось договориться о снижении цен на билеты.
— Нам удалось договориться с украинскими авиаперевозчиками о снижении цен на билеты. Сейчас, например, билет из Вены стоит 150 евро. Это цена перевозчика-лоукостера.
Напомним, с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с миром. Аэропорты будут принимать отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.
Источник: Владислав Криклий