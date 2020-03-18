Министерство инфраструктуры расширило меры для возвращения сограждан в Украину.

Для возврата украинцев из Германии, Чехии и Польши запустят спецпоезда.

Кроме того, разработали специальную логистику для авиасообщения.

Если это авиарейсы и спецрейсы направлений Ближний Восток и Европа, то пассажиры смогут приобрести билеты по доступной стоимости и вылететь.

Логистика для более отдаленных регионов другая.

— Сначала надо добраться до хабов, крупных аэропортов, как Стамбул или Дубае. И уже оттуда спецрейсами мы будем возвращать граждан в Украину, — рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Также он добавил, что министерству удалось договориться о снижении цен на билеты.

— Нам удалось договориться с украинскими авиаперевозчиками о снижении цен на билеты. Сейчас, например, билет из Вены стоит 150 евро. Это цена перевозчика-лоукостера.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с миром. Аэропорты будут принимать отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.

Источник: Владислав Криклий