Міністерство інфраструктури розширило заходи для повернення співгромадян в Україну.
Для повернення українців із Німеччини, Чехії та Польщі запустять спецпотяги.
Крім того, розробили спеціальну логістику для авіасполучення.
Якщо це авіарейси та спецрейси напрямків Близький Схід і Європа, то пасажири зможуть придбати квитки за доступною вартістю і вилетіти.
Логістика для більш віддалених регіонів інша.
– Спочатку треба дістатися до хабів, великих аеропортів, як Стамбул чи Дубаї. І вже звідти спецрейсами ми повертатимемо громадян до України, – розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Також він додав, що міністерству вдалося домовитись про зниження цін на квитки.
– Нам вдалось домовитись з українськими авіаперевізниками про зниження цін на квитки. Зараз, наприклад, білет з Відня коштує 150 євро. Це ціна перевізника-лоукостера.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.
Джерело: Владислав Криклій