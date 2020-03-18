Міністерство інфраструктури розширило заходи для повернення співгромадян в Україну.

Для повернення українців із Німеччини, Чехії та Польщі запустять спецпотяги.

Крім того, розробили спеціальну логістику для авіасполучення.

Якщо це авіарейси та спецрейси напрямків Близький Схід і Європа, то пасажири зможуть придбати квитки за доступною вартістю і вилетіти.

Логістика для більш віддалених регіонів інша.

– Спочатку треба дістатися до хабів, великих аеропортів, як Стамбул чи Дубаї. І вже звідти спецрейсами ми повертатимемо громадян до України, – розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Також він додав, що міністерству вдалося домовитись про зниження цін на квитки.

– Нам вдалось домовитись з українськими авіаперевізниками про зниження цін на квитки. Зараз, наприклад, білет з Відня коштує 150 євро. Це ціна перевізника-лоукостера.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

Джерело: Владислав Криклій