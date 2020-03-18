Карантин в Черновцах: в городе остановился весь транспорт

С 18 марта в Черновцах, где за последние сутки подтвердили шесть новых случаев Covid-19, полностью приостанавливает работу весь общественный транспорт, заявил в видеообращении мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, не будут ходить ни автобусы, ни троллейбусы, а на улицу будут выходить только люди, обеспечивающие жизнедеятельность Черновцов.

Он также обратился к руководителям всех предприятий, учреждений и организаций Черновцов с просьбой прекратить работу и ограничить количество работников в офисах.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

— Понимаю, что введение в области, возможно, и во всей Украине чрезвычайного положения — вопрос уже часов, а не дней, — отметил Каспрук.

По состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились14 человек, двое больных умерли.

Фото: Олексій Каспрук