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Факти / Україна / Суспільство

Карантин у Чернівцях: у місті зупинився весь транспорт

З 18 березня у Чернівцях, де за останню добу підтвердили шість нових випадків Covid-19, повністю призупиняє роботу весь громадський транспорт, заявив у відеозверненні мер міста Олексій Каспрук.

За його словами, не ходитимуть ні автобуси, ні тролейбуси, а на вулицю виходитимуть тільки люди, які забезпечують життєдіяльність Чернівців.

Він також звернувся до керівників усіх підприємств, установ та організацій Чернівців з проханням припинити роботу та обмежити кількість працівників в офісах.

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– Розумію, що запровадження в області, можливо, і в усій Україні надзвичайного стану – питання вже годин, а не днів, – наголосив Каспрук.

Станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.

Фото: Олексій Каспрук

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