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Факты / Украина / Общество

Киев хочет запустить автобусы, которые будут дублировать маршруты метро

В Киеве разрабатывают дополнительные маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать маршруты метро.

Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия Киевпастранс Дмитрий Левченко.

— На сегодняшний день у Киевпастранса есть маршруты, пересекающие или дублирующие линии метрополитена. Но сейчас мы разрабатываем дополнительные «шаттлы», которые будут курсировать именно по ветке метро с минимальным количеством остановок, — сказал он.

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У коммунальщиков есть дополнительный транспорт, но пока его не применяют, потому что людям на период карантина не стоит без необходимости выходить из дома.

Как писали Факты ICTV, от 17 марта обязательным условием пользования наземным тран спортом является наличие медицинской маски.

Источник: Укринформ

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