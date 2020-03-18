У Києві розробляють додаткові маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть маршрути метро.
Про це поінформував генеральний директор комунального підприємства Київпастранс Дмитро Левченко.
– На сьогодні у Київпастрансу є маршрути, які перетинають чи дублюють лінії метрополітену. Але зараз ми розробляємо додаткові ”шатли”, які курсуватимуть саме гілкою метро з мінімальною кількістю зупинок, – сказав він.
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У комунальників є додатковий транспорт, але поки його не застосовують, тому що людям на період карантину не варто без нагальної потреби виходити з дому.
Як писали Факти ICTV, від 17 березня обов’язковою умовою користування наземним транспортом є наявність медичної маски.
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