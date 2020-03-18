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День, когда все остановилось. Как киевляне добирались на работу после закрытия метро

Коллапс на дорогах, очереди на маршрутки и закрытый метрополитен. Так Киев встретил 18 марта. Отныне в салоне транспортного средства должно быть не более 10 человек. Впрочем, 10 — это только по закону, на самом деле их количество в маршрутках значительно больше, поскольку людям надо как-то добираться на работу.

Одни выбирают такси, цена на которое существенно не изменилась, другие выстаивают очереди и набиваются в транспорт, чтобы добраться из спальных районов в центр, и наоборот. Но чрезмерное количество людей в транспорте не единственное нарушение. От 17 марта обязательным условием пользования наземным транспортом является наличие медицинской маски. И это должны контролировать правоохранители, но на остановках их не видно. Детали в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, в Киеве объявят режим чрезвычайной ситуации. Кабинет министров Украины ждет распоряжения столичной власти, после чего будет принято постановление правительства.

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