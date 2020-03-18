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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ разработает льготный режим кредитования на время карантина — Зеленский

Власти запретили начислять украинцам повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

— Мною подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды.

В течение двух дней НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина, — сообщил лидер государства.

Читайте: Фейки о коронавирусе распространяются быстрее, чем сам вирус — Зеленский

Напомним, Зеленский объяснил украинцам, которые сейчас находятся за границей, как они смогут вернуться домой.

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