НБУ розробить пільговий режим кредитування на час карантину – Зеленський

Влада заборонила нараховувати українцям підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
– Мною підписано закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.
Протягом двох днів НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину, – повідомив лідер держави.
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Нагадаємо, Зеленський пояснив українцям, котрі нині перебувають за кордоном, як вони зможуть повернутися додому.
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