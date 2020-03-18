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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ розробить пільговий режим кредитування на час карантину – Зеленський

Влада заборонила нараховувати українцям підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

– Мною підписано закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.

Протягом двох днів НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину, – повідомив лідер держави.

Читайте: Фейки про коронавірус поширюються швидше, ніж сам вірус – Зеленський

Нагадаємо, Зеленський пояснив українцям, котрі нині перебувають за кордоном, як вони зможуть повернутися додому.

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