Пассажиропоток на границе снизился втрое — ГПСУ

В связи с ограничительными мерами поток пассажиров на границе уменьшился более чем в три раза.

За сутки 17 марта украинскую границу в обе стороны пересекли около 45 тыс. человек, тогда как в среднем цифра ежедневно составляла 150 тыс. человек.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что больше всего людей было зафиксировано на границе с Россией и странами Евросоюза.

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— Мы видим значительное уменьшение пассажиропотока как на границе, так и на линии разграничения Донбасса и на границе с Крымом. Всего государственную границу в обе стороны пересекли чуть больше 45 тыс. человек, — сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Во вторник, 17 марта, линию разграничения на Донбассе пересекло 4,5 тыс. человек, а границу с Крымом — 2,3 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что ситуация остается стабильной и контролируемой, однако напомнили гражданам, что стоит обратить внимание и на ограничения соседних стран.

Ранее Факты ICTV сообщали, что с 12 часов 18 марта Украина временно прекращает железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные перевозки.