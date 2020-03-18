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Факти / Україна / Суспільство

Пасажиропотік на кордоні знизився втричі – ДПСУ

У зв’язку з обмежувальними заходами потік пасажирів на кордоні зменшився більш як втричі.

За добу 17 березня український кордон в обидва боки перетнуло приблизно 45 тис. осіб, тоді як в середньому щодня цифра становила 150 тис. осіб.

У Державній прикордонній службі України відзначили, що найбільше людей було зафіксовано на кордоні з Росією та країнами Євросоюзу.

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– Ми бачимо значне зменшення пасажиропотоку як на кордоні, так і на лінії розмежування і на межі з Кримом. Загалом державний кордон вчора в обидва боки перетнуло трошки більше 45 тисяч осіб, – повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

У вівторок, 17 березня, лінію розмежування на Донбасі перетнуло 4,5 тис. осіб, а межу з Кримом – 2,3 тис. осіб.

У відомстві додали, що ситуація залишається стабільною і контрольованою, однак нагадали громадянам, що варто звернути увагу й на обмеження сусідніх країн.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що з 12 години 18 березня Україна тимчасово припиняє залізничні, авіа- та автобусні міжміські перевезення.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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