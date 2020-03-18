Участковые и патрульные полицейские будут посещать пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях карантина.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

— Участковые должны установить кто нуждается в помощи и социальном патронаже, — сообщил Фацевич.

Выполнение поставленных задач будет осуществляться исключительно в средствах индивидуальной защиты.

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В полиции введут ограничения приема граждан для предоставления административных услуг.

Прием обращений и запросов будет осуществляться исключительно в онлайне или через почту.

Как писали Факты ICTV, во время карантина полиция будет контролировать передвижения людей в общественном транспорте. Тех, кто будет ездить без масок и в переполненных маршрутках могут штрафовать.