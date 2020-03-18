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Факти / Україна / Суспільство

Поліція під час карантину відвідуватиме людей похилого віку

Дільничні та патрульні поліцейські відвідуватимуть людей похилого віку та людей з інвалідністю в умовах карантину.

Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

– Дільничні повинні встановити хто потребує допомоги та соціального патронажу, – повідомив Фацевич.

Виконання поставлених завдань здійснюватимуться виключно в засобах індивідуального захисту.

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У поліції введуть обмеження прийому громадян для надання адміністративних послуг.

Прийом звернень і запитів здійснюватимуться в онлайні або через пошту.

Як писали Факти ICTV, під час карантину поліція контролюватиме пересування людей у громадському транспорті. тих, хто їздитиме без масок та в переповнених маршрутках, можуть штрафувати.

Джерело: МВС

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