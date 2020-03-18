Sky Up продает льготные билеты для возвращения украинцев из-за рубежа — список городов

Авиаперевозчик Sky Up открывает льготную продажу билетов на нерегулярные рейсы для возвращения украинского на территорию государства во время карантина.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Компания Sky Up, которая вызвалась помочь правительству, открывает продажу билетов на нерегулярные, подчеркиваю, не регулярны рейсы, — заявил политик.

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Список не регуляних рейсов:

Париж — Аликанте — Стокгольм — Берлин — Вена — Варшава — Прага — Тбилиси — Мюнхен — Неаполь — Лиссабон — Таллин — Цюрих — Франкфурт — Стамбул — Барселона — Лондон.

Напомним, с 17 марта, Украина закрила регулярное авиасообщение с миром. Аэропорты будут принимать отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.